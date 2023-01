Westrozebeke heeft terug een café dankzij Carine: “Ik ben hier met open armen verwelkomd”

WestrozebekeGoed nieuws voor de Westrozebekenaars. Het enige café in het centrum van het dorp is namelijk terug open. Carine Lammens (54), die eerder ook al achter de toog stond van café De Reisduif in Poelkapelle, zorgt voortaan voor de koffies en de pintjes in café Den Bottle. “We zijn erg tevreden dat we terug een ontmoetingsplek hebben in ons dorp”, klinkt het aan de toog.

Mikey Van Parijs (65), de vorige eigenaar van het café in de Dorpsstraat, was al sinds 2018 op zoek naar overnemers. Vaste waarde Caroline Decaesstecker nam er twee jaar geleden het roer over, tot het gebouw halfweg vorig jaar een nieuwe eigenaar kreeg. Die was oorspronkelijk van plan zelf het café uit te baten, maar door gezondheidsproblemen kon dat niet. Eind oktober gingen de deuren van het laatste café in hartje Westrozebeke dicht en kwam het pand te huur te staan. Al moest Westrozebeke het dankzij Carine Lammens slechts drie maanden zonder café stellen.

Quote “Ik besloot de pakjes terug in te ruilen voor de tapkraan. In de eerste plaats omdat ik het sociale contact wat miste. En toen ik hier binnen kwam, was ik meteen onder de indruk. In Den Bottle is een heel mooi en ruim café” Carine Lammens

Van koerierdienst naar café

Carine, die zaterdag haar 54ste verjaardag vierde, is sinds 14 januari het nieuwe gezicht van de zaak. Ze is afkomstig van Langemark-Poelkapelle, maar is ook geen onbekende in Staden. “Ik heb jaren meegewerkt in het Blommenhof in Staden en hielp altijd een handje bij de evenementen van Hans Hanssens en Christina Loreena”, vertelt de alleenstaande moeder van vijf. “Ook elders in de horeca deed ik ervaring op, ook in het restaurantwezen. Maar eigenlijk altijd als extra hulp, tot zes jaar geleden. Toen opende ik in Poelkapelle café De Reisduif. Het was meteen de eerste keer dat ik zelf café hield, maar doordat het gebouw verkocht werd kwam daar na twee jaar spijtig genoeg een einde aan. Daarna ben ik bij een koerierdienst aan de slag gegaan.”

Mooi en ruim café

Maar de roep van de horeca bleef en toen Carine zag dat In den Bottle te huur stond, besloot ze na vier jaar afscheid te nemen van de koerierdienst. “Ik besloot de pakjes terug in te ruilen voor de tapkraan. In de eerste plaats omdat ik het sociale contact wat miste. En toen ik hier binnen kwam, was ik meteen onder de indruk. In Den Bottle is niet alleen een heel mooi en ruim café, ook het feit dat het het enige café in het centrum is, speelt een rol. Ik ben hier absoluut met open armen verwelkomd geweest door de Westrozebekenaars en daar ben ik blij om. Of ik van plan ben iets te veranderen? Niet echt. Het café ziet er fantastisch uit. Misschien dat ik wat vaker iets zal organiseren zoals pakweg een karaoke-avond of een foute party, terwijl ik zeker tijdens de kermis ook iets moois wil doen, maar we gaan nog niet te hard van stapel lopen. Eerst even zien hoe het loopt.”

Zaterdag zat In den Bottle in elk geval aardig vol. “De Bottle is de enige ontmoetingsplaats in Westrozebeke en dat hebben we de voorbije maanden echt wel gemist”, horen we aan de toog. “Voor het sociaal contact in ons dorp is dit café goud waard. Westrozebeke was niet meer hetzelfde zonder de Bottle en we zijn dan ook heel erg blij dat we dankzij Carine hier terug de banden kunnen aanhalen.” In den Bottle in de Dorpsstraat 68 in Westrozebeke is elke dag open, behalve op donderdag.

