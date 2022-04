Westrozebeekse Paddestoelbolders zijn gered: gemeentebestuur wil pand doen opknappen om in te schakelen als nieuw dorpshuis

WestrozebekeDe Paddestoelbolders kunnen blijven bollen in eigen dorp. De kerkfabriek, die eigenaar is van het gebouw in Ommegang Noord waar de club gevestigd is, was van plan dat verouderde pand te verkopen . De bolders maakten zich grote zorgen, maar na overleg met het gemeentebestuur zal het gebouw nu toch gerenoveerd worden en een nieuwe, bredere invulling krijgen. “Een betere oplossing hadden we niet kunnen wensen”, aldus de bolders.

Al vijftig jaar wordt er gebold in Westrozebeke. De vereniging telt tegenwoordig amper een twintigtal leden, maar elke week brengt de volkssport wel enkele tientallen senioren samen. Er wordt niet alleen gebold en petanque gespeeld, er komen ook toeschouwers langs, die dan een praatje maken bij wat koffie of een pintje. Vooral dat laatste is de redding geweest van de Paddestoelbolders. “We zijn vorige week rond de tafel gaan zitten met de kerkfabriek en hebben een voorstel gedaan”, aldus burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “In eerste instantie omdat het belangrijk is om nieuwe huisvesting te vinden voor het grote gezin dat hiernaast woont (op het perceel dat de kerkfabriek wil verkopen ligt naast de bolletra ook een woonhuis - nvdr.), maar ook om een oplossing te vinden voor de bolletra.”

Dorpshuis voor verouderde bevolking

“Voor één vereniging, die - met alle respect - amper twintig leden telt kunnen we als gemeente uiteraard niet zomaar geld uitdelen”, zegt de burgemeester. “Anders kan pakweg een breiclub ons morgen ook om een nieuw gebouw vragen. Maar het is ook een feit dat Westrozebeke een sterk verouderde bevolking heeft en dat deze plek een rol speelt in het sociale weefsel. Daarom zien we de toekomst veel breder dan louter de bolletra. We hebben hier hebben we de kans om een nieuw ontmoetingcentrum te creëren, waar alle senioren van het dorp welkom zijn. Dit moet een soort dorpshuis worden, waar mensen een pannenkoek of een koffietje kunnen drinken. Dat zal een meerwaarde zijn voor Westrozebeke, eventueel ook met het oog op het nabijgelegen woonzorgcentrum Ter Westroze. Daar staat men alvast ook open voor een samenwerking.”

Quote Het gaat om een kost die niet in ons meerjaren­plan staat. In die zin hopen we echt wel op veel vrijwilli­ge handen te kunnen rekenen. Maar met het oog op het versterken van het sociale weefsel in Westrozebe­ke is het dat waard.” Burgemeester Francesco Vanderjeugd

Iedereen blij

Kerkfabriek Sint-Bavo zette woensdagavond het licht op groen. “We hebben ons akkoord gegeven en we zijn blij dat we met dit compromis ook ons steentje kunnen bijdragen voor de mensen van Westrozebeke”, reageert voorzitter Frank Saesen. In het akkoord staat dat het perceel opgesplitst zal worden en dat de kerkfabriek de bolletra in erfpacht overdraagt aan het gemeentebestuur voor een symbolische euro. De gemeente gaat dan een concessieovereenkomst uitschrijven voor een nieuw op te richten vzw, die voor de uitbating zal zorgen en centen krijgt voor de renovatie van het gebouw. Dat laatste zou ten vroegste in het najaar kunnen starten. Het bedrag zal volgens Vanderjeugd wellicht tussen de 50.000 en de 100.000 euro liggen. Een kost die niet in het meerjarenplan van Staden staat. Daarom hoopt het gemeentebestuur ook dat ten minste een deel van de werken door vrijwilligers uitgevoerd zul kunnen worden.

Nieuw elan voor de club

Bolders Noël Logghe en Jan Vandamme zijn in de wolken. “Samen met enkele andere leden hadden we vorige week net het hele pand leeggehaald, in de veronderstelling dat het verhaal voorbij was”, zegt Noël. “Tot we plots een verlossend telefoontje kregen. Een betere oplossing hadden we ons niet kunnen wensen”, zegt Noël. “Onze bolletra blijft en aangezien het gebouw gerenoveerd zal worden is de toekomst verzekerd. Nu al komen er hier vaak oudere mensen een koffie drinken. Dat sociale aspect willen we heel graag verder versterken. Bovendien zal het onze club een nieuw elan geven.”

Volledig scherm Het gemeentebestuur, de bolders van Westrozebeke en de kerkfabriek vonden een compromis. © Sam Vanacker