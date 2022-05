West-Vlaamse hart maakt plattelandsvogelwandeling door Vijfwegen

Stadlandschap West-Vlaamse hart organiseert op donderdag 12 mei een plattelandsvogelwandeling in Staden. Samen met gids Olivier Dochy ontdek je dat er in landbouwgebied veel meer soorten wonen dan enkel de veldleeuwerik, patrijs, steenuil en de boerenzwaluw. In Vijfwegen zijn er namelijk ook tuinen, bos, groeien oude hagen en ligt er een kruidenrijke oude spoorwegberm. Leven er ook spreeuwen, zanglijsters, kieviten en zomertortels? De wandeling op maat van volwassenen start om 19 uur aan het stationsgebouw Vijfwegen langs de Ontmijnerstraat 1 en loopt op z’n einde om 21.15 uur. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met dinsdag 10 mei via westvlaamsehart@west-vlaanderen.be of 051/27.55.50.