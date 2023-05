WEER. Zo goed als helder weer in Staden vanochtend

Gijzelne­mer (53) met hakbijl blijft maand langer in de cel: “Logisch, gezien de stand van het onderzoek”

Bob C., de man die zich eind maart in Roeselare met een hakbijl een toegang beukte tot de woning van zijn ex-vriendin, berust voorlopig in het feit dat hij in de gevangenis moet blijven. “Hij is wel nog altijd aangeslagen”, benadrukt zijn advocate.