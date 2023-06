WEER. Vanochtend helder weer in Staden

“Pols gebroken, operatie en drie maanden revalide­ren”: zomervakan­tie in mineur voor Inna (13) na ongeval met vluchtmis­drijf

De politie is op zoek naar de bestuurder van een wagen die een meisje van 13 in de gracht reed in Torhout en daarna vluchtmisdrijf pleegde. Het meisje brak haar pols en moet drie maanden revalideren. “Ze mist daardoor alleszins de laatste schooluitstap van het jaar”, zegt haar vader. Het verhaal over een vluchtmisdrijf met pijnlijke gevolgen.