WEER. Kans op redelijk helder weer in Staden vanochtend

Vrije basis­school De Bever krijgt tegen begin 2026 nieuwbouw: “Geen klassieke klassen, maar een nieuw concept”

De leerlingen van de twee vestigingen van vrije basisschool De Bever in het centrum van Beveren verhuizen begin 2026 naar een nieuwbouw op de huidige site en de vroegere parking van busbouwer VDL in de Schoolstraat. De werken zouden in het voorjaar van 2024 starten. “Een groot deel van de huidige school gaat tegen de vlakte. Het klooster gaan we wel deels bewaren wegens de erfgoedwaarde”, zegt directeur Francis Devolder van Scholengroep Arkorum, die de plannen toelicht.