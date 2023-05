WEER. In Staden zwaarbewolkte ochtend

Na bijna 70 jaar neemt deze Roeselaar­se onderwijs­fa­mi­lie afscheid van de schoolban­ken: “Toen we trouwden, kregen onze ouders meer verlof dan wij”

Einde van een tijdperk in het Roeselaars stedelijk onderwijs. Op 1 september zal er voor het eerst sinds 1956 niemand van de families Crabbe en Bruneel voor de klas staan. In De Brug werd meester Bart Crabbe (61) uitgezwaaid, na een carrière van 40 jaar, en eind dit schooljaar neemt ook zijn echtgenote An Bruneel (60) afscheid van de school op de Brugsesteenweg. “Als kleuter zat ik al in de klas bij mijn toekomstige schoonmoeder en Ann in het lager bij haar latere schoonma”, lacht Bart, die de verwevenheid van zijn familie binnen het stedelijk onderwijs uit de doeken doet.