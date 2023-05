WEER. In Staden gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend

“Buurtbewo­ners stort­plaats mogen nog groenten uit de tuin eten”: Kortemark maakt meetresul­ta­ten van site Silvamo bekend

Wie in de buurt van Silvamo, een stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen, in Kortemark woont, mag nog groenten uit zijn moestuin oogsten, eieren van zijn kippen eten en het grondwater gebruiken om zijn planten te begieten. Dat blijkt uit de meetresultaten die in de gemeenteraad werden toegelicht. Er is in die omgeving al langer ongerustheid over mogelijke schadelijke stoffen in de grond. “We blijven het uiteraard streng opvolgen en informeren binnenkort ook de buurt”, belooft schepen van Milieu Lynn Vermote (Open VLD). Zo is de situatie nu.