WEER. Helder weer in Staden vanochtend

Fietsvei­lig­heid Ardooise­steen­weg wordt verhoogd

De Ardooisesteenweg krijgt nieuwe, veiligere fietspaden tussen de huisnummers 291 en 299. Vandaag is de rijbaan er te smal, waardoor auto’s vaak over de fietspaden rijden. Dit wordt vanaf maandag 5 juni aangepast. Aan de kant van de onpare huisnummers wordt een deel van het ruime voetpad ingepalmd om een fietspad te creëren. Ook verdwijnt er ter hoogte van nummer 291 een parkeerplaats omdat de parkeerstrook er te smal wordt. Aan de kant van de pare nummers wordt de fietser vandaag de dag vrij bruusk van het verhoogd fietspad de rijweg opgestuurd. Hier wordt een rugdekking voorzien door het motorverkeer meer naar links te sturen. Er worden ook nieuwe markeringen voorzien. De werken zullen een drietal weken duren. Eerst wordt kant per kant gewerkt en finaal wordt ook het asfalt van de rijweg vervangen. Tijdens de werken kan het verkeer door op één helft van de rijweg. Voor de asfaltering zal de rijweg één dag afgesloten worden in beide richtingen.