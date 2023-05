WEER. Helder in Staden vanochtend

Ondanks voorbeeld­func­tie: geen straf voor politieman die betrapt wordt met pepper­spray

De rechter in Kortrijk toonde begrip voor een 26-jarige politieman uit Roeselare die in het bezit bleek van een busje pepperspray en een vouwmes. “Hij werkt in Molenbeek, waar wel vaker agenten aangevallen worden”, pleitte zijn advocaat. “De pepperspray was alleen bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel.”