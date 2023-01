Roeselare/Izegem/Tielt/Staden ’t West-Vlaam­se hart deelt gratis wilgenpo­ten uit

Ook dit plantseizoen biedt stadlandschap ’t West-Vlaamse hart opnieuw gratis wilgenpoten aan. Bestellen kan via https://www.westvlaamsehart.be/bewilghetlandschap.html. Er zijn verschillende afhaalmomenten voorzien. Zo kan je bestelde wilgenpoten van 23 tot 27 januari oppikken op het Stadense recyclagepark tijdens de openingsuren, op zaterdag 4 februari tussen 10.30 en 11.30 in de Stedelijke loodsen van Izegem en in Oostnieuwkerke kan je ze begin februari ook oppikken op afspraak. Tot slot ben je op 21 januari ook welkom op de hoeve van VABI in Roeselare. Niet alleen kan je er tussen 14 en 15 uur wilgenpoten afhalen, de hoeve langs de Wagenstraat is ook de uitvalsbasis voor de Dag van de knotboom. Tussen 14 en 16 uur ontdek je er alles over de aanplant en het onderhoud van knotbomen.

5 januari