Weduwnaar (39) van terreurslachtoffer Ann-Laure (31), getuigt morgen op proces in New York: “Moeilijk om uit te leggen aan kinderen waarom ze opgroeien zonder moeder”

Roeselare TablooVi­vant gooit het over andere boeg door heraanleg Wijnendale­straat: “Winkel moet dicht, maar we leveren aan huis en bij afhaalpun­ten”

De heraanleg van de Wijnendalestraat in Beveren dwingt Hilde Arfeuille (58) van bloemen- en decoratiespeciaalzaak tablooVivant om helemaal digitaal te gaan. Vanaf volgende week, de start van de werken, gaat haar winkel voor onbepaalde tijd dicht. Bloemen, geschenken en decoratie kan je tijdelijk aankopen via de webshop, telefonisch of online. “Ik lever aan huis of klanten kunnen terecht in één van m’n vier afhaalpunten”, aldus Hilde

5 januari