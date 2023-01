Weduwnaar (39) van terreurslachtoffer Ann-Laure (31), gaat getuigen op proces in New York: “Moeilijk om uit te leggen aan kinderen waarom ze opgroeien zonder moeder”

Rumbeke Harmonie zet 2023 in met New Year Proms

Naar jaarlijkse traditie organiseert Harmonie St.-Cecilia Rumbeke en jeugdharmonie Jorum, respectievelijk onder leiding van Sara Markey en Carla Pattyn, samen met Gezinsbond Rumbeke, opnieuw hun New Year Proms 2023. Dit in zaal OCAR op het Rumbeekse Kerkplein en zowel op zaterdag 21 januari om 19.30 uur als op zondag 22 januari om 15 uur. Op zaterdag is er na het concert een live optreden en dans met orkest SB’s, op zondag zorgt Davy Depraetere nog voor live muziek. Tickets kosten 15 euro en zijn te verkrijgen bij Optiek Verbeke langs de Sint-Petrus en Paulusstraat (enkel cash te betalen) of via of tot 14 januari via newyearproms@gmail.com. Op zondag 22 januari gelden er afzonderlijke tarieven voor de jeugd: tieners van 12 tot 18 jaar betalen 8 euro, kinderen tot 12 jaar zijn gratis welkom. Meer op http://www.harmonierumbeke.be/.

3 januari