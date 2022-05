“We zijn 38 jaar en houden van de stiel. Moeten wij dan instappen op een uitkoopregeling?” : Boerenbondvoorzitter en Stadens burgemeester te gast bij varkenskwekerij van Nele en Brecht

StadenAls het stikstofakkoord erdoor komt, zal dat niet alleen betekenen dat er 40 rode bedrijven moeten sluiten, ook kleinere, ‘gewone’ veetelers die niet in de buurt van een natuurgebied liggen zullen klappen krijgen. Dat zeggen nationaal boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens en Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd. De twee waren dinsdag te gast bij een varkenskwekerij in Staden, dat door een jong gezin gerund wordt.

Brecht Verslyppe (38) en Nele Casteleyn (38) namen vijftien jaar geleden het bedrijf van de ouders van Brecht over in de Houthulststraat. Op uitnodiging van de Boerenbond deden de twee dinsdag hun verhaal. Net als het gemeentebestuur van Staden zijn ze van plan bezwaar in te dienen tegen de conceptnota die nu op tafel ligt. “We zijn destijds enthousiast gestart met de varkenshouderij”, vertelt Nele. “Al snel besloten we een nieuwe kraamstal te bouwen voor de zeugen. Die was in 2011 klaar. Aansluitend bouwden we een nieuwe quarantainestal in 2016. Allemaal volgens de geldende normen van toen. We waren van plan om gaandeweg ook de oudere stallen te moderniseren, maar door de varkenspest en de crisissen in de sector stelden we dat uit.”

“Omdat de prijzen voor de varkens zo laag bleven kweken we sinds vorig jaar ook rabarber, bloemkool, aardappels en maïs”, gaat Brecht verder. “We hadden een vergunning tot 2035. Maar nu is die tijd ingekort naar 2030. Dat betekent dat we nu verplicht heel snel heel erg zware investeringen moeten maken. En dan moet de bank nog willen meewerken. Onhaalbaar en onmenselijk. Mijn vrouw en ik zijn allebei 38 jaar en houden van de stiel. We hebben drie kinderen van 10, 9 en 5 jaar. Ze spelen heel graag op de boerderij en weten dat ze mettertijd wel eens een handje zullen moeten toesteken. We doen dit met hart en ziel. Moeten wij dan instappen op een uitkoopregeling?”

Volledig scherm Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens en burgemeester Francesco Vanderjeugd waren dinsdag te gast op het bedrijf in Staden © Sam Vanacker

Menselijkere manieren

Lode Ceyssens benadrukt dat het bedrijf van Nele en Brecht niet het enige is dat voor die verscheurende keuze staat. “Het debat spitst zich toe op de rode bedrijven, maar de impact is zoveel breder. Men slachtoffert een hele sector, zonder zicht op de resultaten. We erkennen dat de uitstoot naar beneden moet, maar sinds de jaren negentig wordt daar wel degelijk gestaag aan gewerkt. En er zijn mogelijkheden om die vermindering op een meer menselijke manier te realiseren. Zo vinden we dat de inspanningen die in het verleden reeds geleverd werden door de blijvers, beloond moeten worden. Met dit akkoord worden ze gestraft. Tegelijk is er ook dringend nood aan een wetenschappelijk comité. Er zijn technieken en ideeën, maar die kunnen niet uitgewerkt worden omdat er geen comité bestaat om die zaken op te volgen.”

Francesco Vanderjeugd (Open Vld), die eerder met het schepencollege ook al aankondigde bezwaar te zullen aantekenen tegen het akkoord, deelt die mening. “Familiale, grondgebonden bedrijven hebben zuurstof nodig om zich te ontwikkelen. In het geval van Nele en Brecht kan je zelfs spreken van contractbreuk, aangezien ze een vergunning hadden tot 2035. Ook dat gaan we in ons bezwaarschrift opnemen. Zoiets kan juridische gevolgen hebben. Deze spelregels zijn te streng en bedreigen de leefbaarheid van de hele sector. Zeker aangezien de landbouw en de veeteelt in de andere Europese landen bijlange niet zo streng gereguleerd is. Daardoor dreigt een flink deel van de productie zich naar het buitenland te verplaatsen. Dat moeten we vermijden.”

