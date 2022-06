Warm welkom voor Duitse gasten van zustergemeente Staden-Florstadt

Roeselare Fiduciaire Godderis zet deuren open voor blokkende studenten

Blokkende studenten die hun leerstof graag in groep verwerken kunnen in aanloop naar hun examens niet alleen terecht in ARhus en Expo Roeselare, maar ook bij een private aanbieder van studieplekken. Boekhoudkantoor Fiduciaire Godderis langs de Zwaaikomstraat 3C voorziet op eigen initiatief extra plaatsen in hun grote vergaderzaal.

2 juni