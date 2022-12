Wagens belanden in de gracht na botsing in Oostnieuwkerke

Rond 20.15 uur verliet een 18-jarige jongeman uit Ardooie met zijn Mercedes CLA 180 een zijweg van de Colliemolenstraat in Oostnieuwkerke. Een haag en de mist belemmerden een goed zicht. Op dat ogenblik kwam een 52-jarige man uit Roeselare met zijn Volkswagen Golf van rechts in de Colliemolenstraat aangereden. Hij kon het opdraaiende voertuig niet meer ontwijken en knalde in de rechterflank van de Mercedes. Door de klap vloog de Mercedes aan de linkerkant van de weg in de gracht en kwam de VW Golf aan de andere kant van de weg en na een draai van 180 graden op de zij ook in de gracht terecht. Een MUG-team en een ambulance snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen omdat de man uit Roeselare wat gekneld zat. Hij kon echter snel bevrijd worden. Hij legde wel een positieve ademtest af. De Colliemolenstraat bleef een tijdlang plaatselijk voor het verkeer afgesloten.