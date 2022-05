Voertuigbouwer Mol gaat 382 pantserwagens voor Belgisch leger assembleren in nieuw te bouwen werkplaats: “Je wil niet dat onbevoegden zomaar aan zo’n wagen kunnen gaan sleutelen”

Roeselare Nick Ervinck toont recent werk in Ter Posterie

De internationaal gerenommeerde kunstenaar Nick Ervinck stelt tentoon in Ter Posterie langs de Ooststraat. Ervinck werd geboren in de Rodenbachstad en mag zich Cultureel Ambassadeur voor Roeselare 2020-2023 noemen. Met de expo “GNI-RI may2022” toont hij in primeur recente originele tekeningen en kleine keramieksculpturen. De tentoonstelling kan je zien als startschot voor de ‘zomer 2022 van Nick Ervinck’, waarin hij ook één van zijn monumentale sculpturen in centrum Roeselare zal presenteren. Na Ter Posterie, waar de expo te bezoeken is tot en met zondag 19 juni, toont Ervinck zijn creaties ook nog in Gent, Lokeren en Middelkerke. In Roeselare wordt er aan de expo ook een lezing gekoppeld door kunstkenner prof. em. Freddy Decreus. Dit op donderdag 19 mei om 19.30 uur in SASK langs de Leenstraat. Meer op www.terposterie.be.

12 mei