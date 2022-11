Vlaams Belang eist ontslag burgemeester Staden na gelekte audit

Roeselare Herdenking Wapenstil­stand in alle deelgemeen­ten

Stad Roeselare herdenkt Wapenstilstand op vrijdag 11 november met een reeks herdenkingsplechtigheden ter nagedachtenis van de militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De eerste bloemenneerlegging is om 8.30 uur aan het monument van de gesneuvelden in Oekene. Vervolgens worden er omstreeks 8.50 uur bloemen neergelegd aan het monument van Schuwe Maandag op de begraafplaats in Rumbeke en om 9.15 uur aan het monument op het Kerkplein van Rumbeke. Om 10 uur is er vervolgens een rouwdienst in de kerk van Beveren. ‘s Middags om 17 uur is er tot slot een herdenkingsceremonie met bloemen en gedichten op de oude stedelijke begraafplaats door leerlingen van de scholenwedstrijd Boodschap van de vredesduif met als thema ‘Geen oorlog, nooit oorlog meer. Geen ruzie meer, maar verzoening en vriendschap’. Daaropvolgend is er een bloemenhulde aan de oorlogsmonumenten gevolgd door de Last Post en worden de Franse, Engelse, Poolse, Europese en Belgische volksliederen gebracht.

