Vlaams Belang eist ontslag burgemeester Staden na gelekte audit over verdachte vastgoedtransacties: “Hij heeft verschillende rode lijnen overschreden”

StadenNu het rapport van Audit Vlaanderen over verdachte vastgoedtransacties van burgemeester Francesco Vanderjeugd gelekt is, eist Vlaams Belang Staden alvast zijn ontslag. Die houdt echter voet bij stuk: “Ik heb enkel kennis gebruikt die voor een burger ook beschikbaar is, dus in deze valt me niets aan te wrijven.”

De audit werd vorige week nog in een gesloten zitting van de gemeenteraad besproken, maar is ondertussen uitgelekt. Uit het rapport blijkt dat de burgemeester zich wel degelijk in een staat van belangenvermenging plaatste en handelde in een schijn van partijdigheid. Zo schrijven de auditeurs onder meer dat Francesco Vanderjeugd aanwezig was tijdens beslissingsmomenten van de gemeenteraad en het college waarop de vereiste vergunningen zijn goedgekeurd. Hij zou ook privé nieuwe contacten onderhouden hebben met de projectontwikkelaar.

Quote De details van het gelekte rapport zijn nochtans duidelijk: handelen in een schijn van partijdig­heid, zich plaatsen in een staat van belangen­ver­men­ging, de deontologi­sche code niet respecteren…en nog beseft de burgemees­ter niet dat hij diverse rode lijnen heeft overschre­den. Immanuel De Reuse, Vlaams Belang

“Rode lijn overschreden”

Voldoende stof voor Vlaams Belang, dat in Staden niet in de gemeenteraad zetelt, om het ontslag van de burgemeester te eisen. “We namen met stijgende verbazing kennis van de inhoud van het rapport”, vertelt Immanuel De Reuse, die peter is van de lokale afdeling. “Vorige week weigerde de burgemeester nog zijn bevoegdheden tijdelijk neer te leggen of een stap opzij te zetten. Hij schreeuwde toen naar eigen zeggen zijn onschuld uit. De details van het gelekte rapport zijn nochtans duidelijk: handelen in een schijn van partijdigheid, zich plaatsen in een staat van belangenvermenging, de deontologische code niet respecteren…en nog beseft de burgemeester niet dat hij diverse rode lijnen heeft overschreden.”

Vlaams Belang Staden vraagt daarom dat burgemeester Vanderjeugd een stap opzij zou zetten. “In het belang van onze mooie gemeente moet hij de eer aan zichzelf houden”, klinkt het. “Of dat hij op zijn minst zijn bevoegdheden doorgeeft. Op die manier heeft hij alle handen vrij om zijn onschuld, zoals hij zelf zegt, te bewijzen en kan de bestuurlijke rust in Staden terugkeren. Sinds zijn aantreden als burgemeester heeft Staden al veel de nationale pers gehaald, meestal niet in positieve zin. Onze bewoners verdienen dit niet. Ze hebben recht op een goed bestuur.”

“Hopelijk snel duidelijkheid”

Grootste oppositiepartij CD&V herhaalt zijn vraag om de bevoegdheden gerelateerd aan vastgoed van de burgemeester (Wonen, Patrimonium en Vergunningen) af te staan. “Op basis van de inhoud van dit rapport lijkt me dat niet meer dan logisch", verklaart Ludwig Willaert. “Al zal finaal het gerecht zijn werk moeten doen en tot een conclusie komen. Of een ontslag voor ons aan de orde is? Dat moet de burgemeester voor zichzelf uitmaken.”

Andere oppositiepartij Westoan blijft voorlopig op de vlakte, ook nu de audit op de straatstenen ligt. “Ik ben bezorgd over wat ik gelezen heb, maar het is niet aan mij om te oordelen”, zegt raadslid Bart Coopman. “Als er een misdrijf zou gepleegd zijn, dan hoop ik dat er snel een sanctie volgt. Blijkt het tegendeel, dan moet dat even snel uitgeklaard worden, zodat we terug over kunnen gaan tot de essentie: het bestuur van onze gemeente. Er zijn genoeg uitdagingen die des te meer onze aandacht verdienen, van het meerjarenplan tot de energiecrisis.”

Quote Op het moment dat er een gemeente­lij­ke beslissing genomen werd had ik geen enkel vastgoedbe­lang meer. Noch actueel noch in de toekomst. Van een belangen­con­flict is geen sprake. Francesco Vanderjeugd, Burgemeester Staden

Burgemeester reageert

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) wil evenwel van geen wijken weten. “Ik zie niet in waarom ik mijn bevoegdheden zou moeten afstaan”, reageert hij. “Dat rapport kan langs alle kanten geïnterpreteerd worden en ik heb een duidelijke verdediging op elk punt van het rapport. Bovendien staat er ook letterlijk ‘een schijn van partijdigheid’. In een rechtsstaat ben je nog altijd onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Ik heb enkel kennis gebruikt die voor een burger ook beschikbaar is, dus in deze valt me niets aan te wrijven.” (verwijzend naar de Wet op Openbaarheid van Bestuur, waarbij burgers openbare documenten bij de overheid kunnen opvragen - nvdr.)

“Op het moment dat er een gemeentelijke beslissing genomen werd had ik geen enkel vastgoedbelang meer. Noch actueel noch in de toekomst. Van een belangenconflict is geen sprake. Daarenboven is het noch aan een krant, de oppositie of de publieke opinie om mijn proces te maken. De audit is op onrechtmatige wijze gelekt, met de intentie om de publieke opinie te bewerken. Het is een klopjacht op mijn persoon. Ik ga met niet op straat verdedigen, maar wel daar waar het telt: bij de bevoegde instanties.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.