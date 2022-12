Vijfhonderd wandelaars voor Dwaallichtjestocht in Vijfwegen

Deelnemers hadden de keuze tussen een tocht van bijna 7 kilometer of een kortere (kinder)tocht door de velden en bosjes in de omgeving van de school. Naast een zaklamp waren laarzen daarbij geen overbodige luxe. “De weergoden hadden ervoor gezorgd dat er enkele heel uitdagende stukken langs het parcours lagen”, vertelt Filip Wouters van de ouderraad. “Maar de pop-up brugjes en glijbanen vielen in de smaak, net zoals de warme soep, de braadworst en de desserts. Ook in het cafetaria was de sfeer bijzonder warm.” Nu al ligt vast dat de Dwaallichtjestocht ook in 2023 een vervolg krijgt.