Vijfde editie van Bijensymposium strijkt neer in Open Huis

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Romain Haghedoren staat met SK Oostnieuw­ker­ke voor beslissen­de weken in strijd om behoud: “Ons lot volledig in eigen handen”

FC Meulebeke, SK Oostnieuwkerke of SC Zonnebeke: wie van de drie teams zakt straks naar tweede provinciale? Op zondagavond 1 mei weten we het definitieve antwoord. Aangezien er dit seizoen slechts 15 ploegen de dienst in eerste provinciale uitmaken, zakt straks enkel de vijftiende én laatste in de stand. SK Oostnieuwkerke staat momenteel veertiende met evenveel punten als hekkensluiter Zonnebeke, maar met één match meer gewonnen.

12:30