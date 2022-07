Vanderjeugd gaat elk van de 4.725 huizen in z’n gemeente bezoeken: “Hopelijk op tijd klaar tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2024"

Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke tellen samen 11.500 inwoners, verdeeld over 4.725 adressen. En Vanderjeugd is van plan om op elke deurbel te duwen. “Het gaat niet alleen om op de deurbel duwen, maar we willen uiteraard ook dat er zo veel mogelijk deuren open gaan”, zegt hij. “Daarom gaan we de huisbezoeken ook inplannen op tijdstippen waarop we mensen thuis hopen te treffen. Als er pakweg in een bepaalde straat bijna niemand open doet, dan keren we later terug. Om te weten wat er echt leeft in een buurt, moet toch minstens 80 procent van de bewoners thuis zijn.”