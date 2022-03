Vandalen leven zich uit in voormalige gemeenteschool: “Dit keer hebben we beelden en getuigenissen”

StadenVandalen hebben zondag lelijk huisgehouden op verschillende plekken in de omgeving van het AC/DC. Vooral in de leegstaande gemeenteschool was de schade groot. Niet alleen sneuvelden er verschillende ramen, de daders probeerden ook brand te stichten, spoten een brandblusapparaat leeg in de turnzaal en drongen de ruimtes van de tekenacademie binnen. De politie is een onderzoek gestart.

De daders bezochten in de loop van zondag op klaarlichte dag drie locaties in Staden. In het leegstaande gebouw naast de parking van het AC/DC, waar op termijn een nieuw politiekantoor komt, sneuvelden er ramen, terwijl ook GO-school ‘t Klavertje met indringers te kampen had. Ook in de leegstaande gemeenteschool leefden de vandalen zich uit. “In de turnzaal werd een brandblusapparaat leeg gespoten en er sneuvelden verschillende ramen en deuren”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Er zijn ook sporen van brandstichting op de bovenverdieping, terwijl er in het lokaal van de tekenacademie een bus verf werd leeggegoten.”

Vermoeden van daders

Het is niet de eerste keer dat de leegstaande gemeenteschool geviseerd wordt. “Het is de derde of vierde keer dat er vandalisme gepleegd wordt”, zucht de burgemeester. “Hoogstwaarschijnlijk gaat het om dezelfde daders. Een leegstaand gebouw trekt dit soort problemen helaas aan, maar dit kan niet door de beugel. Al hebben we dit keer gelukkig wel beelden en getuigenissen. De politie is een onderzoek gestart, dus veel meer kan ik daar niet over zeggen. Laat ons zeggen dat de daders vermoedelijk wel gevat zullen kunnen worden. Ik roep hen trouwens op om zichzelf gewoon aan te geven en mee te werken. Burgers die zelf iets gezien hebben, kunnen ook nog steeds de politie contacteren.”

De daders probeerden toiletpapier in brand te steken

Sloop niet meteen op de planning

Er werd maandag met man en macht gewerkt om de schade op te ruimen. Ramen en deuren werden gedicht en het glas werd opgeruimd. Ook het bluspoeder werd verwijderd uit de turnzaal. Die zaal wordt nog door verschillende verenigingen gebruikt. Zo had een seniorenvereniging maandagnamiddag een turnles gepland in de zaal. Die activiteit werd afgelast. Wat er op lange termijn met de voormalige gemeenteschool zal gebeuren ligt nog niet vast. Wellicht zal het gebouw pas gesloopt worden als er een nieuwe eigenaar is, al kan het gemeentebestuur ook zelf beslissen om de school te slopen alvorens het perceel te verkopen.

In het lokaal van de tekenacademie werd een bus verf leeg gegoten

Vermoedelijk raakten de daders binnen via deze ruit in de kleedkamers van de turnzaal