Vakantiehoeve Open Huis pakt uit met zomerbar en hoeverestaurant: “Vakantiegevoel creëren voor wie niet op reis gaat”

StadenGenieten van een lekker drankje, een ijsje of zelfs een volledige maaltijd in het groen en te midden de schapen, minipaardjes en alpaca’s? Het kan vanaf zondag 17 juli bij vakantiehoeve Open Huis in Staden. Koen Maertens en Alexia Deboutte openen er dan een zomerbar/hoeverestaurant. Een bezoekje brengen is trouwens voor de rappe, want eind deze maand sluit de pop-up opnieuw de deuren. “Uit noodzaak want het is enorm druk op de vakantiehoeve deze zomer”, zegt Koen.