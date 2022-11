Unizo van Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke bundelen terug de krachten voor Noëlly-eindejaarsactie

De actie heeft terug twee pijlers. In (groot-)Staden wordt een publiciteitsfolder verdeeld van liefst 96 pagina’s, waarin je alle deelnemende handelaars kunt vinden (28 in Staden, 17 in Oostnieuwkerke en 12 in Westrozebeke) en waar ook een wedstrijd aan verbonden is. In de folder staan namelijk een aantal ‘Noëlly’-figuurtjes tussen de advertenties. Wie het juiste aantal kan vinden en het formulier binnenbrengt, maakt kans om flessen champagne te winnen.