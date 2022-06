Unizo-afdelingen van Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke verzetten zich tegen gepland vrachtverbod: “Ondernemers dreigen geïsoleerd te raken”

StadenDe drie Unizo-afdelingen van Staden, Westrozebeke en Oostnieuwkerke zijn niet te spreken over de geplande invoering van een vrachtverbod in het hart van Staden. Volgens voorzitters Alexander Ally, Danny Soenen en Anja Vandekerkhove zal de knip veel ondernemers isoleren. “Op lange termijn jaag je hiermee de bedrijven weg”, aldus Ally.

Het nieuwe mobiliteitsplan van Staden, dat op dit moment in openbaar onderzoek is, doet veel stof opwaaien. Het plan spreekt van een nieuwe tonnagebeperking, minder parking en een verbod op vrachtverkeer in het centrum van Staden. Door dat laatste dreigen veel lokale ondernemers straks kilometers te moeten omrijden. Veertien dagen geleden trok een delegatie van landbouwers en ondernemers al een eerste keer aan de alarmbel. Nu doen de drie Unizo-afdelingen van de gemeente hetzelfde.

‘Onaanvaardbaar’

“We zitten ondertussen al negen jaar op bedrijventerrein de Rootputten", aldus Danny Soenen van Unizo Westrozebeke. “Door de uitgebreide tonnagebeperking van 7,5 ton dreigen we volledig geïsoleerd te raken. Onze leveranciers zullen tientallen kilometers moeten omrijden. Zowel op vlak van kostprijs als op vlak van duurzaamheid en verkeersveiligheid is dat niet te verantwoorden. Straks moeten bedrijven die in Staden op Ter Eike zitten via Zarren rondrijden om aan de andere kant van Staden te raken. Dat is onaanvaardbaar.”

Eerder had burgemeester Vanderjeugd (Open Vld) gezegd dat er op juridisch vlak geen onderscheid gemaakt kan worden op lokaal Stadens doorgaand verkeer of ander doorgaand verkeer, als beide types van buiten de verbodszone komen. Daar gaat Alexander Ally van Unizo Oostnieuwkerke niet mee akkoord. “De technologie bestaat. Slimme camera’s met nummerplaatherkenning kunnen perfect bepaalde nummerplaten doorlaten. Een andere oplossing is het vergroten van de verbodszone, zodat de lokale bedrijventerreinen er in opgenomen zijn. In dat geval kan dan op basis van de duur van het traject gemeten worden of de vrachtwagens bij een lokaal bedrijf in Groot-Staden gestopt zijn of niet. Als er geen oplossing komt, dan jaag je met dit soort drastische maatregelen de bedrijven op lange termijn gewoon weg.”

Volledig scherm Als de knip in Staden er komt, zullen sommige lokale bedrijven moeten omrijden via Westrozebeke en de Vijfwegen © Google Maps

Ook het parkeerbeleid, een ander aspect van het mobiliteitsplan, neemt Unizo op de korrel. “Ondernemers in Staden weten dat doorgaand verkeer een belangrijke bron van inkomsten is”, aldus Anja Vandekerckhove van Unizo Staden. “Auto’s blijven cruciaal en de parkeernood moet aangepast worden aan de ondernemers. We pleiten voor het behoud van de parking achter de kerk en voor het invoeren van een kortparkeersysteem met sensoren.”

Volgens Francesco Vanderjeugd zullen alle bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden in elk geval grondig bekeken worden. Wellicht in september komt het plan dan naar de gemeenteraad. “Goed doen voor iedereen kunnen we in dit geval niet. Maar we hopen tot een zo gedragen mogelijke oplossing te komen.” We geven nog even mee dat de knip in Staden en de bijhorende omleiding ten vroegste voor 2025 is. Tegen dan moet de nieuwe verbindingsweg in Westrozebeke af zijn.

Volledig scherm Vanderjeugd veertien dagen geleden in dialoog met de landbouwers en ondernemers van Staden, die vrezen voor de gevolgen van de geplande 'knip' op de N36. © Sam Vanacker

