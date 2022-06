Tweede deel van vernieuwde Vrijbosroute tussen Ieper en Kortemark is klaar

Staden Burgemees­ter Vander­jeugd gaat weer zelf aan de slag in kapsalon: “Ik vond geen nieuwe gerante meer en deze stiel blijft mijn eerste grote liefde”

Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) wordt weer wat meer kapper. Door gebrek aan een opvolgster voor zijn gerante gaat hij zijn kapsalon weer zelf runnen, wat ondertussen al acht jaar geleden is. “De politiek was en is een roeping, maar kapper zijn is nog altijd mijn job”, zegt hij. Maar wat betekent zijn terugkeer voor zijn politieke ambities? Onze reporter neemt plaats in Vanderjeugds kappersstoel.

