Twee wagens in de gracht na botsing in Oostnieuwkerke

Roeselare Remi en Caroline verkopen unieke kerststal­len­ver­za­me­ling van overleden partner en moeder: “Deel van de opbrengst voor het goede doel”

Over een periode van dik 20 jaar verzamelde de Roeselaarse Jacqueline Lievens ruim 300 kerststallen van over heel de wereld. Nadat ze in juli van dit jaar overleed op 88-jarige leeftijd beslisten haar partner Remi Heulbosch en haar dochter Caroline Persyn met spijt in het hart om de verzameling te verkopen. Vanaf maandag kan je een deel van de collectie bekijken en aankopen in de Roeselaarse H. Hartkerk. “Een moeilijk moment want het is opnieuw een beetje afscheid nemen”, zegt Caroline.

9 december