Twee Stadense kerken dringend aan renovatie toe: lekkend dak in Oostnieuwkerke én huiszwam in kerk Westrozebeke

Vrachtwa­gen met kraan van 16 ton eindigt in gracht in Kortemark

Langs de Koekelarestraat in Koekelare is dinsdagochtend een vrachtwagen geladen met een kraan van 16 ton in de gracht beland. De chauffeur bleef ongedeerd, maar de takelwerken namen wel enige tijd in beslag. De baan was daardoor urenlang afgesloten.