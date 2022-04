Twee kinderen ernstig gewond na stevige klap op kruispunt: oma ongedeerd

De botsing deed zich iets voor 13.30 uur voor. Een 62-jarige vrouw uit Staden reed met haar Citroën C3 langs de Soetestraat in de richting van Stadenberg. Ze had voorrang toen ze het kruispunt met de Landweg naderde. “Maar plots doemde rechts van mij een auto op”, vertelt de vrouw. “Voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, volgde de klap.” De Citroën C3 ging over de kop en bleef aan de overzijde van het kruispunt liggen op z’n dak. Het andere voertuig, een Renault Mégane, strandde tegen een paal en een ijzeren poort, vlakbij het kruispunt.

Zo voorzichtig mogelijk

De oma bleef, op wat blutsen en builen na, ongedeerd. “Mijn kleinzoontje van 2,5 weende hard en daarom heb ik ‘m bij mij genomen. Zijn zus van 9 was helemaal versuft, ik heb haar gevraagd om rustig te blijven liggen.” De brandweer snelde ter plaatse maar hoefde niemand te bevrijden. Op vraag van de mug-arts werden de kinderen, beiden bij bewustzijn en uit Kortemark, zo voorzichtig mogelijk uit het voertuig gehaald. Daarna werden ze voor verzorging naar het AZ Delta in Rumbeke overgebracht.

Volledig scherm Het zware ongeval deed zich voor op het landelijke kruispunt van de Soetestraat met de Landweg, in Staden. © Hans Verbeke

Elke keer stoppen

Ook de bestuurder van de Renault Mégane, een jongeman, kwam er met de schrik vanaf. De man liet zich verrassen door de slechte zichtbaarheid op het kruispunt. Een woning op de hoek maakt het onmogelijk om te zien of er aankomend verkeer is op een deel van het kruispunt. “Ik stop hier eigenlijk zelden”, zegt de oma die elke week minstens één keer via die weg rijdt. “Dat ik voorrang heb, weet ik wel. Maar na wat er vandaag gebeurd is, zal ik in de toekomst wél elke keer stoppen. Dit wil ik geen tweede keer meemaken.”

Voorrangsweg geïnstalleerd

Door het ongeval was het kruispunt van de Soetestraat met de Landweg enkele uren afgesloten voor alle verkeer. Het parket van Ieper stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren. Ook schepen van mobiliteit Geert Moerkerke (Open VLD) kwam een kijkje nemen op het kruispunt. “Jammer dat dit moet gebeuren”, zegt hij. “Vroeger gold hier de voorrang van rechts maar omdat er teveel ongevallen waren, maakten we van de Soetestraat de voorrangsweg. De verkeersborden laten aan duidelijkheid niks te wensen over. De haaientanden op de weg hebben inderdaad hun beste tijd gehad. Maar herschilderen brengt slechts even soelaas. Binnen de kortste keren zijn de haaientanden weer afgesleten. Enfin, ik hoop vooral dat het voor de twee kinderen goed mag komen.”

