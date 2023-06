Twee gewonden bij zware klap in Rekestraat

SBS De Brug zwaait juf An uit met taart

Juf An Bruneel (60) nam vrijdag afscheid van de kleuters en haar collega’s van Stedelijke Basisschool De Brug. An was de voorbije decennia leerkracht in de tweede kleuterklas en sloot haar carrière af als co-teacher in de derde kleuterklas. Directeur Koen Dierynck pikte haar persoonlijk op met de scooter en reed haar naar het kleutergebouw waar familie, collega’s en kleuters haar verrasten op een gesmaakt afscheidsfeestje.