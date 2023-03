Toneelkring Terra Porcorum heeft nieuwe productie klaar

Het stuk gaat in première in de Oosthoekhoeve in Beselare op 14 april (tickets via 0479/60.09.81). Vanaf 28 april strijkt ‘Prikkeldraad’ neer in ‘t Ganzengoed in Westrozebeke (tickets via 0474/59.79.96), in het weekend van 5 mei wordt gespeeld in het Spiegeltheater in Roeselare (0475/40.89.54), op 12 mei gaat Terra Porcorum naar De Zwaan in Boezinge (0478/48.27.27) en op 17 mei wordt afgesloten in Dranouter Centrum (0474/59.79.96). Tickets kosten 11 euro.