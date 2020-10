Test Aankoop kaart grote prijsverschillen tussen intercommunales aan: Stadens gezin betaalt tot 220 euro meer dan Hoogleeds gezin voor dezelfde elektriciteit

De Belgische elektriciteitsfactuur behoort al langer tot de duurste van Europa. Jaarlijks betaalt een Belgisch gezin tot wel 245 euro meer dan het Europese gemiddelde. Dat de elektriciteitsfactuur uit zijn voegen barst is volgens Test Aankoop niet zozeer te wijten aan de prijs van de energie, maar wel aan de jarenlange stijging van nettarieven en taksen. “Sinds 2007 is de factuur al zo’n 66 procent duurder geworden”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “De elektronen beslaan nog zo’n 25 procent van de elektriciteitsfactuur, de rest zijn kosten die worden aangerekend door de netbeheerder of door de overheid. Het zijn uitgaven waar de consument geen controle over heeft.”

Grote verschillen tussen netbeheerders

Zowel Vlaanderen als Wallonië beschikken over een 10-tal netgebieden die elk hun eigen nettarieven hanteren. Afhankelijk van waar men woont betaalt men voor hetzelfde verbruik een verschillende netkost. Eerst en vooral zijn er grote verschillen tussen de gewesten. Gezinnen uit de streek van Verviers of Kortrijk zijn het slechtst af : zij betalen tot wel 250 euro meer per jaar dan hun landgenoten uit Brussel bijvoorbeeld. Maar ook binnen de gewesten zijn de verschillen groot. In Staden, die aangesloten is bij intercommunale Gaselwest, betaalt een gezin jaarlijks 670 euro aan netwerkkosten. In buurgemeente Hooglede, die bediend wordt door Fluvius West, betaalt een gezin dat evenveel stroom verbruikt 450 euro, een verschil van liefst 220 euro op jaarbasis.

Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) reageert. “Ik heb even mijn licht opgestoken. Het zijn uiteraard niet de gemeenten, maar wel de intercommunales die dat aanrekenen. Volgende week is er partijbestuur en ik ga dit toch even aankaarten bij de bevoegde minister. Die verschillen zouden op z’n minst wat uitgevlakt moeten kunnen worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.”

Quote Omdat hun verbruik nu eenmaal een stuk hoger ligt, is het normaal dat grote afnemers niet hetzelfde tarief betalen als consumen­ten, maar de slinger is veel te ver doorgesla­gen.” Simon November, Test Aankoop

Slinger te ver doorgeslagen

Niet alleen de woonplaats, maar ook het type verbruiker maakt volgens Simon November een groot verschil. “Kleine verbruikers zoals consumenten, thuiskantoren en kmo’s betalen opvallend meer dan grote verbruikers. In het netgebied van Gaselwest in West-Vlaanderen bijvoorbeeld moet een gezin voor 1 000 kWh jaarlijks 201 euro ophoesten. Voor hetzelfde verbruik en voor exact dezelfde dienst betaalt een grote afnemer in hetzelfde netgebied dan weer een schamele 9,78 euro. Het is duidelijk dat in sommige netgebieden de lagere kosten voor grootverbruikers worden gecompenseerd via hogere kosten voor de gezinnen. Omdat hun verbruik nu eenmaal een stuk hoger ligt, is het normaal dat grote afnemers niet hetzelfde tarief betalen als consumenten, maar de slinger is veel te ver doorgeslagen.”

Volledig scherm De gemiddelde kosten per netbeheerder © Test Aankoop

Op basis van de studie dringt Test Aankoop bij de overheden aan op uniformere nettarieven per gewest en op een herziening van de kortingen die grootverbruikers krijgen. “De shift naar groenere energie kost geld en die verschuiving naar meer duurzaamheid is ook nodig. Maar het is niet juist dat die kosten als een soort sluikbelasting op de energiefacturen staan en daardoor ook de smalste schouders moeten worden betaald. Mijn overbuurvrouw is 94. Ze heeft nog nooit het vliegtuig genomen, bestelt niets online en eet groentjes uit haar eigen tuin. Het is niet eerlijk dat zij meer betaalt dan grootverbruikers. Daarom pleiten we voor een belastingshift. De kosten voor de transitie naar groene stroom moeten op een alternatieve, transparantere manier worden gefinancierd. Zo kan de factuur herleid worden tot de essentie waar ze voor bedoeld is, met name elektriciteit, het transport en de distributie ervan.”

Om een antwoord te zoeken op de vraag hoe die transitie naar groene stroom dan betaald moet worden, lanceert Test Aankoop een peiling. Die peiling is hier terug te vinden.

Volledig scherm © Shutterstock