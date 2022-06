Streetart aan gevel voormalige gemeenteschool brengt ode aan vrijwilligers

Independer Maximum 110 km/u bij regenweer: deze buitenland­se verkeersre­gels moet je kennen als je met de auto op reis vertrekt

Heel wat landgenoten vertrekken de komende weken in alle windrichtingen op autovakantie. De Europese wegen hebben echter per land uiteenlopende verkeersregels in petto, denk maar aan de maximumsnelheden, tolpoorten en vignetten. Independer.be wijst je – letterlijk en figuurlijk – de weg per land.

22 juni