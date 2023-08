Sportbuzze laat je proeven van bijzondere sporten

Via Sportbuzze kunnen jongeren tussen 12 en 15 jaar kennismaken met het uitgebreide sport- en beweegaanbod in regio Midwest. Van American Football tot schermen, in elke Midwest-gemeente kan je tussen 2 september en 7 oktober en terecht voor een bijzondere initiatie. Zo kan je op 17 september deelnemen aan freerunning, op 6 september aan disco spinning in Ardooie,... Het volledige overzicht is te vinden op www.midwest.be/sportbuzze. Via diezelfde website kan je ook inschrijven. Per initiatie betaal je vijf euro, houders van een vrijetijdspas betalen de helft.