Straks terug rommelmarkt in Roeselarestraat

Eerste BK ‘Cornhole’ in Hooglede: “In Verenigde Staten razend populair, er wordt zelfs in tuin van Witte Huis gespeeld”

Ooit al van cornhole gehoord? In de Rodenbachwijk in Hooglede is het spelletje alvast een enorme hype. Het leeft er zelfs zo sterk dat het Feestcomité Rodenbachwijk besloot om op zaterdag 5 augustus, in de marge van de driedaagse Aarthurfeesten, het allereerste ‘Belgisch Kampioenschap Cornhole’ te organiseren.