Steven Margot heeft tweede thriller klaar: “Met meer actie en meer verhaallijnen dan vorige boek”

Oostnieuwkerke Bestelwa­gen belandt na Tomorrow­land in gracht in Oostnieuw­ker­ke, enkel slapende man op achterbank aanwezig

In Oostnieuwkerke (Staden) is in de nacht van zondag op maandag een bestelwagen in de gracht beland. Op de achterbank lag een Pool te slapen die naar eigen zeggen met onbekende vrienden op terugweg was van Tomorrowland.

18 juli