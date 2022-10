Stadense oppositiepartijen CD&V, N-VA en WESTAON ‘bezorgd’ om rapport Audit Vlaanderen

StadenDe Stadense oppositiepartijen CD&V, N-VA en WESTAON, die het rapport van Audit Vlaanderen over de vastgoedtransacties van Vanderjeugd al konden inkijken, zijn bezorgd over de inhoud daarvan. Alle drie de partijen laten uitschijnen dat er volgens het rapport wel degelijk fouten zijn gebeurd.

Vorige week werd het onderzoek van Audit Vlaanderen naar de vermeende belangenvermenging van de Stadense burgemeester afgesloten. Het eindrapport zal op de gemeenteraad van 27 oktober toegelicht worden, weliswaar achter gesloten deuren. Francesco Vanderjeugd (Open Vld) blijft ontkennen dat hij iets verkeerd heeft gedaan, al zou er volgens bepaalde bronnen in het rapport wel staan dat Vanderjeugd zich bij bepaalde vastgoeddeals “in een staat van belangenvermenging bevond”. Dat lijken de drie oppositiepartijen nu te bevestigen.

“De verplichting tot geheimhouding verbiedt me om het over inhoudelijke elementen te hebben, maar een grondige lezing van het rapport stemt me uiterst bezorgd”, reageert Bart Coopman (WESTAON). “De zaken die ik lees, doen mijn wenkbrauwen fronsen en lijken de beweringen van de burgemeester tegen te spreken. Al is het uiteindelijk aan het gerecht om conclusies te trekken en eventuele actie te ondernemen. Ik hoop vooral dat deze onzekere situatie niet te lang aansleept. Een gemeentebestuur moet in alle sereniteit en op volle kracht kunnen werken. Met de huidige tenlasteleggingen is dit volgens mij niet het geval.”

Quote Als raadsleden moeten we de waarheid overbren­gen aan de bevolking. En die waarheid is in strijd met degene die al de wereld werd ingestuurd. Ludwig Willaert, CD&V

CD&V-fractieleider Ludwig Willaert sluit zich daarbij aan. “De auditors hebben degelijk werk geleverd en de conclusies zijn niet mals. Als raadsleden moeten we de waarheid overbrengen aan de bevolking. En die waarheid is in strijd met degene die al de wereld werd ingestuurd. Er zouden volgens de burgemeester geen deontologische fouten gebeurd zijn, maar het rapport spreekt dat met twee voorbeelden tegen. Moet er dan opzij gekeken worden? Wie de actualiteit volgt, weet dat er in Staden, Moorslede en Sint-Truiden telkens anders mee omgegaan wordt. We wachten de bespreking af en zullen daarna onze conclusies trekken, maar feit is dat een burgervader een voorbeeldfunctie heeft.”

Openbare zitting?

Jan Depla van N-VA gaat nog een stapje verder. “Als de burgemeester in de media verklaart dat hij rotsvast overtuigd is van zijn gelijk en dat hem deontologisch niet te verwijten valt, stellen we voor dat hij de moed aan de dag legt om het rapport toe te lichten in een openbare zitting. De inwoners verdienen transparantie en hebben recht op openheid en eerlijkheid. Of er al dan niet deontologisch correct is gehandeld, hangt namelijk niet af van de subjectieve interpretatie van een persoon. We kijken in elk geval uit naar de uitleg van de burgemeester.”

