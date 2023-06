Stadense Chiro verkoopt Vaderdagboxen

Agentschap Opgroeien benadrukt belang van transparan­te structuur bij organisa­tie kinderop­vang

Het Agentschap Opgroeien benadrukt dat het belangrijk is dat ze weten wie er precies verantwoordelijk is bij een kinderopvang. Daarmee gaat het Agentschap dieper in op de beslissing om de vergunning van de Roeselaarse opvang Cérise in te trekken vanaf 1 juli.