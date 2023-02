Stadense carnavalisten verbroederen met Duitse collega's in Florstadt

Door de wegenwerken in de Bruggestraat en omwille van een beperkt budget na de coronajaren besloot de raad om hun eerste ‘Stalaafkesstoet’, die normaal op 16 april zou plaatsvinden, niet te laten doorgaan. Als alternatief zal er op zondagnamiddag op de Marktplaats en het Guido Gezelleplein een carnavaleske rommelmarkt met optredens komen. Al betekenen die gewijzigde plannen niet dat de Stadense carnavalisten stil blijven zitten. Integendeel. Zo trokken ze op 19 februari naar de stoet in Gullegem, de thuisgemeente van nationale kinderprins Mathis Ghesquiere (10), die net als z’n plusmama Melissa aangesloten is bij de Stadense Carnavalsraad.

Met open armen ontvangen

Erg veel tijd om van dat feest te bekomen was er niet, want op 20 februari werden ze al verwacht op het carnaval in Stammheim in Florstadt. Daar werd de delegatie met open armen ontvangen. “Eigenlijk werden we zelfs ronduit als koningen ontvangen”, zegt Peter Bervoets van de Carnavalsraad. “De avond zelf werd er speciaal voor ons een feestje georganiseerd en de dag nadien mochten we als internationale .gasten deelnemen aan de stoet. Nadien ging het feestje uiteraard verder. We zijn onze Duitse vrienden echt enorm dankbaar voor de hartelijke ontvangst en volgend jaar zijn we zeker opnieuw van de partij.”