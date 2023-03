Stadens ereschepen Roger Reynaert overleden

Roger Reynaert was actief in de lokale politiek sinds de jaren tachtig tot aan de eeuwwisseling. Hij was tijdens zijn loopbaan twaalf jaar schepen voor de toenmalige CVP, onder andere van openbare werken. Hij was de levenspartner van Jeannine Deruytter en was de weduwnaar van Fernande Vandenbulcke, die in 1986 overleed. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 17 maart om 11 uur plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Oostnieuwkerke. Online condoleren kan via vandecandelaere-spruytte.be.