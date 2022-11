Staden zoekt helpende handen om 6.000 bomen te planten

Het gemeentebestuur lanceerde eerder al de ambitie om deze legislatuur 11.400 bomen te planten, of één boom per inwoner. Daarvoor bundelt Staden de krachten met BOS+, Bosgroep IJzer en Leie, de Vlaamse overheid en Eneco. “Samen planten we 3,15 hectare extra bos aan in het centrum van Staden. Goed voor 6.000 bomen of een verminderde CO²-uitstoot van 26,4 ton per jaar”, zegt schepen van Omgeving Chris Verhaeghe (Open Vld). “De nieuwe groene long komt op het grasplein naast het speelbos in de Ieperstraat. We nodigen zoveel mogelijk inwoners en sympathisanten uit om samen de schop op te nemen en boompjes in de grond te steken.”