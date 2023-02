Staden start met autodelen: voortaan deelwagen in elke deelgemeente

Sinds donderdag kan je in Oostnieuwkerke, Staden en Westrozebeke drie publieke deelwagens vinden. Iedereen kan de deelauto’s reserveren en gebruiken voor een uitstapje of om boodschappen te doen. Ook het gemeentepersoneel zal er gebruik van maken.

“Zeker voor gezinnen die geen tweede wagen hebben, of voor mensen die zich meestal met de fiets verplaatsen is dit een ideale oplossing”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “De deelwagens zijn heel gebruiksvriendelijk en kunnen zonder zorgen gebruikt worden. Ook het personeel van de gemeente zal er trouwens regelmatig gebruik van maken. We hadden een budget van 35.000 euro voorzien voor een nieuwe dienstwagen, maar die investering hebben we geschrapt omdat kleine verplaatsingen perfect met de deelwagens kunnen gebeuren. En zo realiseren we toch een mooie besparing.”

Het gaat om een Fiat Doblo met 2 zitplaatsen en twee Fiat 500-wagens met 4 zitplaatsen. Gebruikers kunnen ze vinden op de parking aan het AC/DC in Staden, aan wzc De Oever in Oostnieuwkerke en aan Ommegang Noord 35 in Westrozebeke. De wagens zijn te herkennen aan het logo van autodeelplatform Claus2you en via de gelijknamige website of app kunnen ze eenvoudig gereserveerd worden. Instap- of abonnementskosten zijn er niet en gebruikers betalen alleen voor de gereden kilometers.

Op zaterdag 25 februari tussen 10 en 12 uur is er een infomoment voorzien voor nieuwe gebruikers in wzc De Oever. Inschrijven kan via www.staden.be/autodelen. Stadenaars die zich in maart registreren voor het autodelen, krijgen gratis 15 euro rijtegoed.

Lees ook

Volledig scherm In Oostnieuwkerke, Staden en Westrozebeke zijn voortaan publieke deelwagens te vinden © Staden

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.