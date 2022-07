Staden sluit openbare barbecues om natuurbranden te voorkomen

Roeselare Speuren in het West-Vlaam­se hart dankzij Code 17

Stadlandschap West-Vlaamse hart laat je deze zomer opnieuw speuren naar hartenlust. Met Code 17 lanceren ze een pakket van 17 bewegwijzerde wandelingen in het West-Vlaamse hart. Het is de bedoeling dat je onderweg speurt naar het logo van de gemeente en het logo van het West-Vlaamse hart. Bij het logo van de gemeente staat een cijfer. Bij het logo van het West-Vlaamse hart staat een letter. Dit cijfer en deze letter vormen de code van de wandeling. In totaal zijn er zo 34 bordjes met codes te ontdekken langs gevarieerde wandelingen in de regio. Wie erin slaagt om tegen eind september al de codes te vinden, maakt kans op één van de drie overnachtingen in een b&b in de streek. Meer info over Code 17 vind je via https://www.westvlaamsehart.be/code17.html.

11 juli