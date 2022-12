Staden plant nieuw bos van zesduizend bomen

De boomplantactie is een initiatief van onder meer de gemeente Staden, Bosgroep IJzer en Leie, Bos+ en energieproducent Eneco. Het gaat om een investering van 387.000 euro. Concreet gaat het over zesduizend inheemse jonge boompjes die in de grond werden gestopt aan de Ieperstraat in Staden. Lokale jeugdbewegingen, vrijwilligers, groendiensten, medewerkers van Eneco en ook Sinterklaas staken de handen uit de mouwen. “Het betreft de uitbreiding van een bestaand speelbos, waar in een latere fase ook nog wandelpaden zullen worden aangelegd”, vertelt landbouwschepen Chris Verhaeghe (Open Vld).