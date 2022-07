Staden organiseert opnieuw yogasessies

Staden maakt werk van een stressarme gemeente. Daarom trakteert het gemeentebestuur haar inwoners tijdens de maanden juli en augustus opnieuw inwoners op gratis sessies yoga, pilates, tai chi, ... Dit telkens in openlucht, gedurende een uurtje en onder begeleiding van een professional. De locaties waar je even tot rust kan komen zijn de groenzone Sint-Jan in Staden, het Brigidapark in Oostnieuwkerke en het Polderbos in Westrozebeke. Bij slecht weer is er telkens een indoor locatie voorzien. Er staan deze zomer in totaal 17 ontspanningsmomenten op de agenda. De eerste is een yogasessie op dinsdag 5 juli om 19.30 uur in het Brigidapark. De volledige kalender is terug te vinden op www.staden.be. De sessies zijn gratis, maar er wordt wel gevraagd om in te schrijven via de website van de gemeente. Denk eraan om een sportmat, handdoek, water, trui en deken mee te nemen.