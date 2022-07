Staden organiseert klimaatenquête

De gemeente Staden gaat op zoek naar antwoorden die ze kunnen bieden op de klimaatverandering want drogere zomers, nattere winters en meer hittegolven zorgen voor de nodige uitdagingen. Om dit alles het hoofd te bieden maakt de gemeente werk van het Klimaatplan 2030. Daarbij betrekken ze zoveel mogelijk inwoners en dit in eerste instantie via een klimaatenquête. Heb jij als Stadenaar een visie of goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind jij belangrijk voor Staden? Wat lijkt jou minder zinvol? Wat wil je zelf doen of doe je al? De enquête kan je tot 15 juli invullen via www.staden.be/klimaatenquete.