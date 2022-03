Staden installeert fietsherstelzuilen en -laadpalen en geeft kinderen een gratis fietshelm

Met beide acties hoopt het gemeentebestuur veilig en vlot fietsverkeer te stimuleren. “Het fietsgebruik stijgt en als landelijke gemeente hebben we mooie vergezichten en prachtige natuur te bieden”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Moerkerke (Open Vld). “Daarom investeren we in onze fietspaden. Een eerste stap is het installeren van fietslaadpalen en -herstelzuilen.”

De eerste herstelzuil, waarmee je kleine herstellingen aan je fiets kunt uitvoeren of je banden kunt oppompen, werd donderdag onthuld aan het Polderbos in Westrozebeke. De andere zeven zuilen komen op fietsknooppunten in de gemeente. Verder komen er in elke deelgemeente ook drie laadpalen voor elektrische fietsen, die bestaan uit lockers waarin fietsers hun batterij en laadkabel veilig kunnen opbergen voor een laadbeurt. Het gaat om een investering van 22.784 euro.

Volledig scherm Onder andere aan het polderbos in Westrozebeke kan je voortaan een fietsherstelzuil vinden. © Sam Vanacker

128 fietshelmen

Na de sensibiliseringscampagne ‘Helm op, snelheid af’ in september 2021 krijgen 128 Stadense 10-jarigen deze week een brief in de bus waarmee ze een gratis fietshelm kunnen afhalen in het AC/DC. Het gemeentebestuur wil de actie volgend jaar herhalen. “Wanneer ze 10 jaar zijn, zetten kinderen vaak de eerste stappen om zelfstandig op pad te gaan met de fiets”, besluit Moerkerke. “En dan mag een fietshelm niet ontbreken.”