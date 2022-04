Staden heeft verkennend gesprek over fusie met Langemark-Poelkapelle en Houthulst: “Puur informeel en niet concreet”

Het was Hans Mommerency (CD&V) die de kwestie op de Stadense raad ter sprake bracht. “Er is een fusiebal aan de gang (verwijzend naar de samensmelting van Wingene en Ruiselede – nvdr.). Zijn wij al als danspartner gevraagd?” De burgemeester bevestigt. “Ik heb in vorige legislatuur al een uitnodiging om te dansen verstuurd, maar er is toen maar weinig gedanst”, klinkt het. “Maar er beweegt nu inderdaad heel wat op dat vlak en dus wil ik het niet onder stoelen of banken steken dat we op dit moment heel informatieve gesprekken voeren met Houthulst en Langemark-Poelkapelle. Gewoon eens om te polsen, niets concreets. We zijn op vandaag een financieel slagkrachtige gemeente, maar tegen 2030 komt er een verplichte fusiegolf aan. Het zou in dat kader onlogisch zijn om niet naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken. Als iets concreet zou worden, gaan we uiteraard ook de stem van de bevolking vragen.”

“Te voorbarig”

Burgemeester Dominique Cool (N-VA) van Langemark-Poelkapelle bevestigt dat er een gesprek was. “Maar het is nog veel te voorbarig om van fusieplannen te spreken”, zegt hij. “We zijn in het verleden inderdaad eens uitgenodigd geweest om te praten op welke manier onze gemeenten kunnen samenwerken, maar meer was dat niet. We zijn dan ook buurgemeenten van elkaar. Luisteren naar elkaar is altijd goed, maar nu al spreken van fusieplannen is een brug te ver. Spreken met buurgemeenten hoort bij onze job en dit is niet uitsluitend met Staden of Houthulst. Wij spreken met al onze buurgemeenten over de politieke actualiteiten en hoe we elkaar zouden kunnen versterken of waar we elkaar kunnen helpen. Fusies worden mogelijk verplicht vanaf 2024 en dan is het logisch dat buren eens luisteren naar elkaar en aftoetsen hoe elk dit ziet. Het zou niet getuigen van goed bestuur voor onze gemeente mocht er een onwil zijn om met onze buren te spreken. “

“Informeel geluisterd”

Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) uit Houthulst beaamt. “Informeel hebben we bij elkaar eens geluisterd. We hebben alle drie om en bij de 10.000 inwoners dus wij drie samen zou wellicht niet voldoende inwoners opleveren om te spreken van een fusie zoals de overheid dat wil. Bovendien ligt Staden in Midden-West-Vlaanderen en Langemark en Houthulst in de Westhoek. Op dit moment is zo’n fusie dus onmogelijk. Wel vreemd hoe een losse babbel van drie minuten plots nieuws wordt. Ik ben wel voor een schaalvergroting maar dat hoeft daarom niet te resulteren in een fusie. Op vlak van personeel of IT kan een samenwerking voordelen opleveren maar de gemeenteraden zouden toch behouden moeten blijven. We leven in een land met te veel bestuursniveaus. Zo kan je niet efficiënt werken maar of daarom net de gemeenten een fusie moeten aangaan weet ik niet. Wij nemen in elk geval geen initiatief. Als het tot een gedwongen fusie in 2030 komt, zoals de huidige Vlaamse overheid vooropstelt, dan kan het voor onze gemeente verschillende richtingen uitgaan. We liggen midden Diksmuide, Roeselare en Ieper.”