Staden geeft groen licht voor nieuw bufferbekken

Roeselare Roeselare opent Regenboog­café in ARhus: “Een veilige plek waar de LG­BTQIA+-gemeen­schap elkaar kan ontmoeten”

Roeselare is een verdraagzame en open stad, met een hart voor iedereen. Ook voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Die had nood aan een veilige plek waar ze elkaar konden ontmoeten en daar heeft het stadsbestuur nu voor gezorgd. Met een lekker stuk regenboogtaart is in ARhus het Regenboogcafé geopend.

30 maart